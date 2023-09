Portare le emissioni di gas serra del settore energetico mondiale a zero e limitare il riscaldamento globale a 1,5°C è sempre più difficile, ma rimane possibile grazie alla crescita record delle tecnologie energetiche pulite più mature. Ciò a patto che si acceleri in molte aree, si fermino gli investimenti in nuovi progetti fossili e ci […]

