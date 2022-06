Da fine giugno all’inizio di agosto entreranno in funzione 1.820 MW di generazione termoelettrica a gas in Italia. Lo si evince sommando i dati pubblicati dallo European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E), l’associazione per la cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) europei, che conta 42 TSO di 35 Paesi, fra […]

Potrebbe interessarti anche: