Per realizzare una nuova canna fumaria per un impianto termico di un condominio, serve la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), essendo considerato un intervento di manutenzione straordinaria e/o di restauro e risanamento conservativo. Lo ribadisce il Tar Lazio in una recente sentenza (link in basso). Nel caso specifico, un condominio ha realizzato una nuova […]

