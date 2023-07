Non c’è artato frazionamento se due impianti a fonti rinnovabili, situati su terreni adiacenti, sono riconducibili a due società diverse in cui però coincidono alcuni soci di minoranza. Questo il principio stabilito da una recente sentenza del Consiglio di Stato (link in basso). Il caso specifico riguarda la realizzazione di due impianti mini-eolici, ciascuno di […]

Potrebbe interessarti anche: