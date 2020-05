Aumentano gli investimenti nel fotovoltaico senza incentivi in Gran Bretagna, con due nuovi progetti annunciati da NextEnergy Capital. La società d’investimento basata a Londra, specializzata in energie rinnovabili, ha precisato in una nota che intende creare un nuovo veicolo finanziario riservato al fotovoltaico a zero sussidi (subsidy-free) in Inghilterra, il fondo NextPower UK ESG. Più […]

Potrebbe interessarti anche: