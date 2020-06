Nel primo trimestre 2020 le nuove installazioni di fotovoltaico, eolico e idroelettrico raggiungono complessivamente 178 MW di potenza (+23% rispetto al 2019) con andamenti positivi per i tre comparti: +9% per il fotovoltaico, +7% per l’eolico e +250% per l’idroelettrico. Questi i dati principali che emergono dall’Osservatorio Fer di Anie Rinnovabili, anche se poi l’associazione […]

