Nel DL Semplificazioni, approvato “salvo intese” e non ancora in Gazzetta, c’è una norma che dovrebbe rendere più facile fare interventi edilizi per chi abita in condominio, con particolare riferimento ai lavori della nuova detrazione fiscale del 110% introdotta dal decreto Rilancio (abbiamo pubblicato qui le novità sulla misura in generale nella sua versione ormai […]

