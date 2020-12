Scendono ancora i prezzi medi delle batterie al litio e si avvicinano sempre di più alla soglia – 100 dollari per kWh di capacità, già abbattuta in alcuni casi – che dovrebbe portare le auto elettriche a costare quanto le auto a benzina/diesel di pari categoria in diversi mercati, senza bisogno di incentivi. Questo il […]

Potrebbe interessarti anche: