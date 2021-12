Ci vorrà un anno in più per avere le regole che permetteranno un accesso più semplice dello storage a Msd, il mercato dei servizi di dispacciamento. Con la delibera 560/2021 infatti, l’Arera, accogliendo le richieste di Terna, posticipa al 1 gennaio 2023 l’applicazione della regolazione in materia. Si tratta delle regole introdotte con delibera 109/2021, […]

