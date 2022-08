La Regione Molise ha lanciato tre avvisi per lo sviluppo di efficienza energetica e rinnovabili in vari ambiti del sistema produttivo. Green and Energy Innovation L’avviso “Green and Energy Innovation“, di prossima pubblicazione, con una dotazione finanziaria iniziale di 4 milioni di euro, sosterrà le micro e piccole imprese (artigiane, commerciali e dei servizi) con agevolazioni volte a migliorare […]

Potrebbe interessarti anche: