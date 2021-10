La Regione Molise con la Dgr 304/2021 (link in basso) ha approvato la nuova direttiva regionale per la Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), con relativi allegati, in recepimento delle linee guida nazionali. Il provvedimento entrerà in vigore il 31 ottobre 2021. Ricordiamo, più in generale, che la valutazione di incidenza ha lo scopo di verificare […]

Potrebbe interessarti anche: