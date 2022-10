I test attuali sull’affidabilità dei moduli fotovoltaici, non sono più adeguati, vista la crescente intensità degli eventi meteorologici estremi che colpiscono anche aree in precedenza risparmiate. La considerazione arriva da uno studio dell’assicuratore di impianti a rinnovabili GCube Insurance e, anche se riferita al Nord America, probabilmente è valida anche in una realtà come quella […]

Potrebbe interessarti anche: