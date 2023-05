Procede il progetto per produrre in Campania moduli fotovoltaici e batterie portato avanti da Solitek Industry, società del gruppo lituano Bod. Venerdì (26 maggio), infatti, alla presenza del ministro delle imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, il primo contratto di sviluppo per Solitek è stato firmato al Mimit dall’amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella […]

