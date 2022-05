La qualità dei moduli fotovoltaici in commercio sembra salire, tanto che quest’anno ben 12 produttori hanno modelli con il massimo dei voti in ogni test di affidabilità e sei di questi modelli sono al top anche in termini di prestazioni di rendimento energetico. Questo quanto emerge dall’ottava edizione della PV Module Reliability Scorecard, il rapporto […]

Potrebbe interessarti anche: