Moduli fotovoltaici, turbine eoliche, batterie: produrre tecnologie pulite negli Stati Uniti sarà sempre più competitivo grazie ai crediti fiscali concessi dal maxi piano della Casa Bianca per le energie rinnovabili, l’Ira (Inflation Reduction Act). Tanto che i componenti made in Usa, in particolare i moduli fotovoltaici, potrebbero avere costi di produzione fino al 30% inferiori […]

