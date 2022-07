Non basta il riciclo di moduli fotovoltaici e batterie per creare un’economia circolare nel settore delle energie pulite. Lo ha fatto notare il National Renewable Energy Laboratory (NREL) degli Stati Uniti, in una revisione della letteratura su oltre 3.000 pubblicazioni scientifiche che esplorano il ciclo di vita delle più comuni tecnologie solari e delle batterie […]

