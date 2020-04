Terna, alla luce dell’attuale situazione di emergenza e in accoglimento delle richieste degli operatori elettrici, ha comunicato sul proprio sito che il passaggio in esercizio della nuova modalità di invio degli ordini di dispacciamento è rinviato a data da stabilirsi. Sarà cura del gestore di rete comunicare in tempo utile il nuovo calendario di attuazione. […]

