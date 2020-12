Stanziati dal MiSE 100 milioni di euro in favore dei Contratti di Sviluppo per la mobilità sostenibile, che – spiega una nota ministeriale – hanno l’obiettivo di sostenere gli investimenti delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e di sistemi intelligenti per il trasporto. Saranno finanziati […]

Potrebbe interessarti anche: