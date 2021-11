Il Ministero della Transizione Ecologica seleziona undici professionisti per rafforzare la propria struttura interna in vista del lavoro che sarà richiesto per raggiungere gli obiettivi del Pniec. Per sei unità, appartenenti alla “Terza area funzionale”, è richiesto un profilo tecnico/scientifico e alle restanti quattro un profilo giuridico/amministrativo. La procedura, aperta fino al 4 novembre 2021, […]

Potrebbe interessarti anche: