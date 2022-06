Il Ministro della Transizione Ecologica assegnerà oltre 3,6 miliardi di euro per il rafforzamento delle smart grid con l’utilizzo di energia rinnovabile. Con la Nota del 9 giugno 2022, pubblicata sul sito del Dipartimento per gli Affari regionali e per le Autonomie, è stata annunciata l’emanazione del Decreto MiTE n. 146 del 6 aprile 2022 (allegato in basso) che rientra […]

