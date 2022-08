Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato l’avviso per la presentazione di proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento efficienti. Le risorse a disposizione del bando (allegato in basso) ammontano a 200 milioni di euro, a valere sulle risorse a disposizione per l’attuazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1 del PNRR. Le risorse sono […]

Potrebbe interessarti anche: