Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) ha firmato il decreto che stanzia 150 milioni di euro per migliorare la logistica agroalimentare nei porti anche attraverso l’efficienza energetica e tecnologie a zero emissioni. Le risorse, che saranno assegnate per il periodo 2022-2026, rientrano nell’ambito della misura Pnrr “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, […]

