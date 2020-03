Dopo il voto del Senato arrivato la settimana scorsa, il decreto Milleproroghe è diventato legge con diverse novità rispetto alla versione del governo e ora questa legge è entrata in vigore. Difatti, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso sabato, il 29 febbraio, la legge 28 febbraio 2020, n. 8, “Conversione in legge, con modificazioni, […]

Potrebbe interessarti anche: