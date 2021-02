Tra i circa 500 emendamenti al decreto Milleproroghe considerati prioritari dai gruppi parlamentari, ci sono diversi testi che toccano temi energetici. Il Milleproroghe, ricordiamo, è ancora in esame alla Camera in prima lettura e deve essere convertito entro il primo marzo. Di particolare rilevanza i seguenti testi: 12.137 (Luca Sut, M5S) per la proroga al […]

Potrebbe interessarti anche: