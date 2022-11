Due delibere dell’Arera confermano che non sarà applicato l’articolo 114-ter del DL Rilancio, che introduceva l’obbligo di riconoscere una integrale copertura tariffaria per il potenziamento o la nuova costruzione di reti di distribuzione gas in comuni metanizzati o da metanizzare in alcune località del Paese, che comprendono la zona climatica F, comuni montani e zone […]

Potrebbe interessarti anche: