La convenienza del fotovoltaico per usi residenziali e per le piccolissime imprese è testimoniata anche dalla crescita del principale mercato, quello tedesco. In sette mesi del 2022 il segmento di impianto FV tra 1 e 40 kWp è arrivato a nuovi 1.590 MW, con un andamento piuttosto stabile tra i mesi di maggio e luglio. […]

