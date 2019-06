L'acquisto, da Edf Renouvelables rende Edison il secondo operatore eolico in Italia, con 975 MW di capacità.

Edison acquisirà da EDF Renouvelables 265 MW di capacità eolica e 77 MW di potenza fotovoltaica. Grazie a questa operazione da circa 173 milioni di euro – spiega la società in una nota – Edison diventa il secondo operatore eolico in Italia, consolidando 975 MW di capacità, e pone le basi per “uno sviluppo significativo […]

