In Europa nel 2022 si sono connessi 46 GW di nuova potenza da fotovoltaico, con un incremento del 44% rispetto ai 32 GW del 2021. Quest’anno la crescita dovrebbe continuare, con oltre 62 GW di nuovo installato previsti per il 2023 (+35%), secondo SolarPower Europe (SPE). C’è poi chi, come Wood McKenzie, stima che il […]

Potrebbe interessarti anche: