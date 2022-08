Le politiche di carbon pricing sono destinate a diffondersi a livello mondiale, in modo da raggiungere più rapidamente gli obiettivi climatici per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, azzerare le emissioni di CO2 e incrementare le energie rinnovabili. Intanto i prezzi sul mercato europeo ETS saliranno sopra 100 euro per tonnellata di CO2 nel 2025 […]

