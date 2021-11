Puntare a un mercato elettrico sempre più integrato a livello Ue, ma senza modificare la struttura del market design attuale. È questa in sintesi la ricetta contro il caro energia suggerita nel rapporto preliminare della Agenzia per la cooperazione tra i regolatori energetici nazionali (Acer – Agency for the cooperation of energy regulators). Era stata […]

