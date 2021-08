A luglio il Pun ha segnato il record storico del mese di 102,66 euro per MWh (+170% rispetto allo stesso mese del 2020 e +21% su giugno 2021), in corrispondenza di un ulteriore ripido incremento dei costi di generazione elettrica e di una domanda particolarmente elevata. Questa, in sintesi, la fotografia del mercato elettrico italiano […]

