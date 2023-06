Italia, Francia e Germania puntano a rafforzare la loro cooperazione per le forniture delle materie prime critiche, come litio, cobalto e nichel, indispensabili in tanti settori delle energie rinnovabili e delle tecnologie digitali. Mentre sono in corso i negoziati tra Parlamento e Consiglio Ue sul Critical Raw Materials Act presentato dalla Commissione a marzo, ieri […]

