Le reti elettriche intelligenti (smart grid) sono al centro della nuova tornata di finanziamenti approvati dal ministero della Sicurezza energetica, per complessivi 3,6 miliardi di euro, nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Dal ministero, infatti, è arrivato il via libera a 22 progetti per interventi di adeguamento e potenziamento delle reti […]

