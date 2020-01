Nel 2019, gli impianti fotovoltaici ed eolici onshore europei hanno generato ricavi all’ingrosso mediamente leggermente inferiori rispetto all’anno precedente, a causa del calo dei prezzi dell’energia rinnovabile, che ha cannibalizzato in parte il fatturato, nonostante in paesi come Italia, Grecia, Spagna e Portogallo si sarebbero potuti ottenere margini teorici consistenti, fino a 20 €/MWh oltre […]

