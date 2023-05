La Regione Marche concede contributi alle imprese per svolgere attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. Il bando “Ricerca e sviluppo per innovare le Marche” (allegato in basso) è rivolto alle micro, piccole, medie e grandi imprese, in forma singola e aggregata. Le risorse finanziarie attivate sono pari a 45 milioni di euro di cui: 10 […]

