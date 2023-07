La Regione Marche assegna contributi alle micro, piccole e medie imprese industriali che investono anche nella maggiore efficienza energetica ed eventualmente fonti di energia rinnovabili. Il bando (allegato in fondo) stanzia 9.608.850 euro, a carico del Por Fesr 2021-2027 intervento 1.3.2.1, per sostenere progetti: di sviluppo aziendale consistenti in investimenti di innovazione e ammodernamento degli impianti […]

