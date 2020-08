Il Gse, informa una nota pubblicata online dal Gestore dei servizi energetici stesso, sentita l’Autorità di regolazione per l’energia, deroga transitoriamente al processo di switch tra utenti del dispacciamento (UdD), descritto nelle Regole Tecniche di Funzionamento per il calcolo della Mancata Produzione Eolica (MPE), in vigore dal 1° luglio 2020. Nello specifico, fino a nuova comunicazione del GSE, […]

