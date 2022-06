Il Pun, in ulteriore lieve riduzione mensile, scende a 230 €/MWh a maggio (-15,92 €/MWh, -6,5% su aprile), in corrispondenza di un’analoga dinamica dei costi del gas al PSV (92 €/MWh, -12 €/MWh) e di importazioni nette in decisa crescita. Lo scrive il Gestore dei mercati energetici nella sua newsletter mensile sul mercato elettrico in […]

