La Regione Lombardia assegna contributi per la realizzazione di nuove strutture ricettive e la riqualificazione di quelle esistenti, prevedendo anche interventi di efficienza energetica, materiali da costruzione sostenibili e colonnine di ricarica dei mezzi elettrici. Il bando “Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere” (allegato in basso) può contare su 30 milioni […]

Potrebbe interessarti anche: