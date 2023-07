La Regione Lombardia assegna contributi per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, anche attraverso gli impianti per la produzione di energia rinnovabile. Il bando Recap 2023 (allegato in basso) dispone di un fondo di 25 milioni di euro, a sostegno di interventi di ristrutturazione e riqualificazione per l’efficientamento energetico di strutture e impianti pubblici. L’azione è rivolta a tutti […]

