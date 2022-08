Il Sistema Camerale lombardo e Regione Lombardia assegnano contributi alle micro e piccole imprese del settore ricettivo (alberghi, alloggi per vacanze, campeggi) per la loro efficienza energetica. Il bando (allegato in basso) ha una dotazione finanziaria di 975.000 euro, da assegnare con contributi a fondo perduto con intensità fino al 50% – e nel limite massimo di 30.000 euro […]

