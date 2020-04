Nel Dpcm del 26 aprile (vedi QualEnergia.it) sono state accolte alcune richieste che gli impiantisti della Cna avevano sollevato, in merito alla difficoltà di svolgere i necessari interventi programmati di manutenzione degli impianti in luoghi che ospitano attività attualmente sospese dai vari provvedimenti governativi, come bar, ristoranti, alberghi e tutta l’ospitalità in genere. All’art. 2, […]

