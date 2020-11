Le batterie al litio avranno un nuovo concorrente? Finora, nei grandi progetti per l’accumulo stazionario di energia, le alternative al litio non hanno preso piede, frenate da diversi ostacoli. Le start-up hanno faticato parecchio a convincere potenziali investitori a scommettere su nuove tecnologie, immature dal punto di vista commerciale. E non si sono create economie […]

Potrebbe interessarti anche: