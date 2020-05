L’Italia ha perso altre due posizioni nella classifica globale degli investimenti in fonti rinnovabili elaborata da Ernst & Young (EY). Nell’edizione di maggio dell’indice RECAI, Renewable Energy Country Attractiveness Index, il nostro paese è sceso al diciannovesimo posto, in una graduatoria che vede, per la prima volta dal 2016, gli Stati Uniti davanti a tutti. […]

