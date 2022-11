A partire dal 29 novembre 2022 la Regione Liguria apre il “Pacchetto Giovani” per assegnare contributi ai giovani agricoltori anche per la riduzione dei consumi energetici e l’energia da fonti rinnovabili. Il bando del PSR “Pacchetto Giovani” (allegato in basso) si compone di due sottomisure e ha una dotazione finanziaria complessiva di 5,4 milioni di […]

