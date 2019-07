Sarà finanziato con un prestito obbligazionario da 12,5 milioni di euro.

Le rinnovabili in market parity continuano ad avanzare in Italia: dopo un certo numero di parchi fotovoltaici, ora anche l’eolico inizia a incamminarsi in questa direzione. Lo fa con un progetto di Renexia (Gruppo Toto) per realizzare un impianto da 36 MW di potenza complessiva a Casalduni (Benevento), tra i primissimi a essere stati concepiti […]

