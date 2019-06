Il calendario settimanale dei lavori parlamentari che riguardano energia, rinnovabili, efficienza energetica, edilizia, mobilità sostenibile e tutte le tematiche che interessano gli abbonati a QualEnergia.it PRO.

Il calendario dei lavori parlamentari della settimana da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2019 che riguardano energia, rinnovabili, efficienza energetica, edilizia, mobilità sostenibile e tutte le tematiche che interessano gli abbonati a QualEnergia.it PRO. Assemblea della Camera Martedì 18 ore 17, mercoledì 19 am e pm, giovedì 20 am e pm, venerdì 21 am e […]

Potrebbe interessarti anche: