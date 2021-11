Come anticipato nei giorni scorsi, sconto in fattura e cessione del credito sono prorogati per tutte le detrazioni fiscali per l’edilizia, e non per il solo Superbonus come da testo entrato in Consiglio dei ministri il 28 ottobre. Contrariamente alle indiscrezioni circolate, resta invece il contestato tetto di reddito a 25mila euro per l’accesso alla […]

Potrebbe interessarti anche: