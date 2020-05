L’impatto della pandemia su domanda e prezzi elettrici si aggiunge a varie altre criticità che il nascente mercato italiano dei PPA da rinnovabili stava già affrontando e non c’è dubbio che stia frenando il settore. Ma, come ogni crisi, anche quella in corso può spingere a cercare soluzioni più creative, a partire da nuove forme […]

Potrebbe interessarti anche: