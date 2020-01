Il commento di Gianni Girotto (M5S) sul recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

Il recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità per allargare alle utility la cessione del credito d’imposta per gli interventi di riqualificazione energetica, secondo il senatore M5S Gianni Girotto (neretti nostri in tutte le citazioni), è “una rilevante facilitazione per tutte le micro e pmi edili, che a questo punto sanno di avere ulteriori soggetti […]

